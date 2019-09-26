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Лукашенко заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт навсегда

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия вряд ли вернет Крым Украине.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с украинскими журналистами. Президента цитирует госагентство БелТА.

Ранее в четверг на встрече с представителями украинских СМИ Лукашенко также заявил, что Минск поддерживает территориальную целостность Украины. "Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - подчеркнул белорусский президент.

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США считают действия РФ аннексией. ЕС в июне 2014 года ввел санкции против России из-за присоединения Крыма.

Александр Лукашенко Белоруссия Крым Украина

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