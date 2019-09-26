Лукашенко сказал, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у России нет намерения нападать на Украину.

"Я абсолютно убежден, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину, если вы, конечно, войну не начнете", - сказал Лукашенко на встрече с украинскими журналистами в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

"Для того, чтобы захватить Украину, вчера надо было (действовать - ИФ), когда с Крымом была ситуация (присоединение Крыма к РФ в 2014 году - ИФ) - одни сутки. Сейчас будет посложнее. И они сами могут решить эту проблему, без нас. Но сразу оговорюсь: сейчас это будет очень сложно. И не только потому, что украинская армия стала армией и накачала мускулы. А потому, что туда вовлечено много мировых игроков. Поэтому попытка России, Белоруссии или кого-то захватить Украину - ответ будет мгновенным. Прежде всего со стороны НАТО. Потому что они будут чувствовать для себя серьезную угрозу", - считает Лукашенко.

Кроме того, на встрече журналисты поинтересовались у президента республики, возможна ли ситуация, когда белорусские военные вместе с армией РФ вторгнутся на Украину. "Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными силами Белоруссии", - напомнил Лукашенко.

Политический лидер заверил, что Белоруссия не намерена нападать на Украину. "Что касается участия в боевых действия и чтобы вы от нас гробы получали - я тогда не Президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей", - заявил Лукашенко украинским журналистам.