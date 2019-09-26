Туск не согласился с мнением о конфликте патриотизма и глобализма

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Дональд Туск не согласен с мнением о конфликте между патриотизмом и глобализмом.

"Оно ложно и опасно, даже если у него много последователей и влиятельных пропагандистов. Сама идея Организации Объединенных Наций, как и идея Европейского союза, является де-факто героической попыткой преодолеть такое мышление. Патриотизм XXI века также должен иметь глобальное измерение, если он не хочет стать, как это было много раз, общим национальным эгоизмом", - сказал Туск, выступая в четверг на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, история народов показывает, как легко превратить любовь к своей родине в ненависть к соседям, а гордость за свою собственную культуру в презрение к чужой культуре, как легко использовать лозунги своего суверенитета против суверенитета других.

"Я знаю, что слово глобализм не звучит привлекательно. Лично я предпочитаю слово солидарность, столь важное для меня и для моей нации. В моем политическом словаре глобализм и солидарность означают одно и то же. И я говорю не о какой-то наивной идеологии или абстрактной лингвистике, а о конкретных проблемах и возможности для прагматических решений", - продолжил глава Евросовета.

"Я люблю Гданьск, город, откуда я родом. Я люблю Польшу, мою страну. И я люблю Европу. Но даже если мы живем в самом красивом и современном европейском городе, наша жизнь может превратиться в ад, если мы не найдем здесь, в Организации Объединенных Наций, адекватные решения для глобальных угроз, таких как вооруженные конфликты и терроризм, распространение ядерного оружия или разрушение нашей окружающей среды", - отметил Туск.

По его мнению, без готовности устанавливать правила на глобальном уровне, а затем последовательно их уважать, "местные сообщества, нации и государства, и даже континенты останутся беспомощными перед лицом этих угроз".