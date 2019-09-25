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Зеленский завершил выступление в ООН рассуждениями о Третьей мировой войне

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН выразил надежду, что разговоры о возможности Третьей мировой войны, которая в случае ее начала будет последней для мира, являются следствием осознания угрозы глобального конфликта, а "не анонсом".

Об этом украинский лидер сказал, завершая свое выступление в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду.

Зеленский также призвал мир помнить, что "каждое следующее искалеченное (войной - ИФ) поколение - это путь к новой войне, которую невозможно, просто невозможно выиграть победами".

Ранее в ходе выступления в ООН украинский президент говорил, что в Организации объединенных наций страны объединяют "бедствия, катастрофы, войны". Зеленский в связи с этим отметил, что ООН небезупречна и нуждается в обновлении.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что полномасштабной войны не произойдет. "И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", - сказал Шойгу 22 сентября в интервью газете "Московский комсомолец".

"По поводу Третьей мировой войны есть очень большое количество самых разных высказываний. Наиболее точным и адекватным из них мне представляется такое: "Я не знаю, какой именно будет Третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней", - отметил министр.

Владимир Зеленский ООН

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