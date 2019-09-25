Зеленский заявил, что членов ООН объединяют лишь войны и катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что международные институты, такие как ООН, нуждаются в обновлении.

"Организация Объединенных Наций... Но будем откровенны, являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны", - отметил украинский президент.

"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации объединенных наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении", - сказал он в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.