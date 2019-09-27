NYT сообщила, что подавший на Трампа жалобу информатор работает в ЦРУ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Информатор, пожаловавшийся на беседу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, работает в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), сообщает газета The New York Times со ссылкой на три источника, которым известна личность информатора.

Ранее информатор работал в ЦРУ, затем был направлен на работу в Белый дом. Затем он вновь вернулся на работу в ЦРУ, отмечают источники.

Из жалобы, поданной этим сотрудником, можно предположить, что он аналитик, который хорошо понимает политику на Украине и, как минимум, немного разбирается в праве, отмечает The New York Times.

Сотрудники разведывательных и оборонных ведомств нередко работают в Белом доме, сообщает газета. Часто они работают в Совете национальной безопасности США или же помогают организовывать засекреченные переговоры, например, звонки между президентом и иностранными лидерами.

Этот сотрудник ЦРУ не работал в команде, занимающейся звонками иностранным лидерам, сообщили источники газеты.

Адвокаты информатора отказались подтверждать, что он работал в ЦРУ, сообщает газета. В ЦРУ информацию газеты комментировать не стали.

Как утверждали ранее СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

В своей жалобе информатор сообщал, что президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство. По словам информатора, Трамп при помощи своего адвоката Рудольфа Джулиани и, возможно, при участии генпрокурора США Уильяма Барра пытался оказать давление, чтобы инициировать расследование в отношении одного из своих политических конкурентов - Джо Байдена.

Информатор подчеркнул в жалобе, что данные о попытках давления он получил от "многочисленных официальных лиц в администрации" США.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма июльской беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.