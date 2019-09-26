В кампании Трампа назвали скандал с Зеленским "большим спектаклем", чем дело о РФ

Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Скандал вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского является спектаклем, организованным демократами в преддверии президентских выборов 2020 года, цитирует The Hill представителя кампании Трампа.

"Жалоба информатора - это еще больший спектакль, чем иллюзии о России (имеется в виду расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2016 года - ИФ). Она построена на информации, полученной из вторых рук, подхваченной СМИ, которые распространяют фейковые новости", - заявила официальный представитель предвыборной кампании Трампа Кейли Макэнани.

По ее словам, демократы пытаются, провоцируя скандалы на пустом месте, заблокировать неизбежное переизбрание Трампа на посту президента, поскольку честно выиграть выборы они не могут.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.