Захарова заявила об опасности звонков в Вашингтон

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения Соединённых Штатов с другими странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".

По ее словам, эта ситуация меняет "форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками".

Захарова подчеркнула, что ситуация с публикацией стенограммы может привести и к изменению позиции Зеленского по отношению к США. "Это может стать очень важным уроком, важным моментом для начала формирования настоящей, суверенной Украины", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

Ранее на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Она составлена на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.