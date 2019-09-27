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Церемония прощания с Жаком Шираком пройдет в Париже в воскресенье

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания со скончавшимся накануне экс-президентом Франции Жаком Шираком пройдет утром в воскресенье в Доме инвалидов в Париже, сообщило в пятницу издание Le Figaro со ссылкой на семью покойного.

Умершие знаменитости

Позже Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Родственники экс-президента хотят, чтобы погребение было проведено в понедельник в приватной обстановке, точное время похорон пока не называется.

Ширак умер в четверг в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он жил со своей супругой Бернадетт. Le Figaro напоминает, что в 2005 году Ширак перенес инсульт, и с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 года. Когда срок его полномочий завершился, он отошел от общественной и политической жизни.

Франция Жак Ширак

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