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Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Бывший президент Франции Жак Ширак
Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет. Об этом RFI сообщили в семье экс-президента.

Он скончался утром 26 сентября у себя дома в Париже в кругу семьи, сообщил Le Figaro зять Ширака Фредерик Сала-Бару.

В 2005 году он перенес инсульт и в последние годы состояние его здоровья неуклонно ухудшалось.

В декабре 2011 года суд в Париже признал политика виновным в превышении полномочий и растрате общественных средств и назначил условный срок. Ему вменили, что, пока он был мэром, с его разрешения создавались фиктивные рабочие места. В суд Ширак не являлся по состоянию здоровья: уже тогда он страдал провалами в памяти.

Ширак был президентом с 1995 по 2007 год. С 1977 по 1995 годы он был мэром Парижа. В середине 70-х он руководил правительством Франции.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. В лицее Карно и Людовика Великого он учил в том числе русский язык и в юности перевел на французский всю поэму "Евгений Онегин". Перевод опубликовали, когда Ширак уже стал известным политиком.

Он служил в армии и в 1956—1957 годах принимал участие в Алжирской войне и был ранен. Он учился в Институте политических исследований и Национальной школе администрации, поступил на госслужбу и занялся политикой.

В 60-е он стал голлистом. В 1974 году после смерти Жоржа Помпиду он возглавил голлистский Союз демократов в защиту республики и в обмен на поддержку Жискара д'Эстена на президентских выборах стал премьер-министром. Два года спустя он ушел в оппозицию и стал первым мэром Парижа после восстановления этой должности, которая была упразднена более чем за сто лет до того.

Франция Жак Ширак

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