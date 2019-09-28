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Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Портрет Жака Ширака возле Елисейского дворца
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил в субботу "Интерфаксу", что Путин поедет 30 сентября на прощание с Шираком, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

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Церемония в память о Шираке пройдет в парижском соборе Сен-Сюльпис, на ней будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и порядка 30 глав государств и правительств, в том числе, Путин.

О своем приезде на церемонию сообщили, в частности, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Матарелла, глава правительства Бельгии Шарль Мишель, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Ливана Саад Харири, рассказала радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец.

30 сентября объявлено во Франции днем национального траура.

Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он жил со своей супругой Бернадетт. Le Figaro напоминает, что в 2005 году Ширак перенес инсульт, и с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 года. Когда срок его полномочий завершился, он отошел от общественной и политической жизни.

Его похоронят на кладбище Монпарнас в Париже.

Франция Жак Ширак Владимир Путин

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