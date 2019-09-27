Нефть продолжила дешеветь после сообщений о возможном перемирии в Йемене

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают снижаться на фоне сообщений СМИ о том, что Саудовская Аравия согласилась на перемирие в ряде районов Йемена, что дает надежду на ослабление напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 составляет $62,06 за баррель, что на $0,68 (1,08%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,5 (0,89%) - до $55,91 за баррель.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена.

"В ответ на жест хуситов Эр-Рияд согласился на ограниченный режим прекращения огня - в четырех районах, включая йеменскую столицу Сану, контролируемую хуситами с 2014 года", - пишет Bloomberg.

При этом, по данным источников, в случае успеха этих начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Перспектива прекращения огня в Йемене, вероятно, позволит ослабить политическую напряженность в регионе после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, отмечает агентство.

По словам главы отдела стратегий Saxo Bank на торгово-сырьевом рынке Оле Хансена, если удастся достичь перемирия, нефтяные котировки должны вернуться к отметке $60 за баррель, при этом внимание инвесторов вновь переключится на проблемы экономического роста и спроса на нефть.