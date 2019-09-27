Лавров счел паранойей слова Пелоси про "русский след" в разговоре Трампа с Зеленским

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал паранойей заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о российском следе вокруг разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня, по-моему, Нэнси Пелоси даже сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она все это подстроила, ну паранойя, по-моему, очевидная для всех", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в ООН.

Пелоси в пятницу заявила, что Россия причастна к ситуации вокруг телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Зеленского.

"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC, не уточнив, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу.

Июльский разговор Трампа и Зеленского

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах в 2020 году.

Из-за этого демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора, составленную на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно расшифровке, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.