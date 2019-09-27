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Лавров счел паранойей слова Пелоси про "русский след" в разговоре Трампа с Зеленским

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал паранойей заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о российском следе вокруг разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня, по-моему, Нэнси Пелоси даже сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она все это подстроила, ну паранойя, по-моему, очевидная для всех", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в ООН.

Пелоси в пятницу заявила, что Россия причастна к ситуации вокруг телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Зеленского.

"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC, не уточнив, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу.

Июльский разговор Трампа и Зеленского

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах в 2020 году.

Из-за этого демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора, составленную на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно расшифровке, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

Сергей Лавров Нэнси Пелоси Дональд Трамп Владимир Зеленский Россия США

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