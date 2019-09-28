Лавров счел неприличным обнародование стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает неприличным факт публикации стенограммы переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Меня в принципе мама воспитывала когда, она сказала, что читать чужие письма - это неприлично. Тем более письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты", - сказал Лавров на пресс-конференции на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что есть традиции и "приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности и определенный уровень согласованности в этих вопросах".

"Есть дипломатическая практика, и выносить любой вопрос на публичное растерзание, громким надрывным голосом заявлять, что если та или иная администрация не покажет нам какую-то записку, своим родственникам или партнерам, то тогда мы эту администрацию будем разносить в клочья... Ну разве это демократия? Как можно вообще вести работу в таких условиях", - отметил глава МИД РФ.

Кроме того, он заявил о намерении следовать "букве и духу Венской конвенции о дипломатических сношениях", а также порекомендовал СМИ, "которые так рьяно пытаются узнать, можно ли что-то еще опубликовать", обращаться к этим документам.

Похожу точку зрения накануне высказали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в российско-американских отношениях не возникнет ситуации, в которой стенограммы конфиденциальных переговоров президентов РФ и США решат опубликовать.

Июльский разговор Трамп и Зеленского

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп во время звонка Зеленскому 25 июля около восьми раз призывал его начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Также американские СМИ утверждали, что президент США пытался надавить на украинского коллегу, задержав выделение военной помощи Киеву.

Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но признаков угроз и шантажа со стороны американского президента в ней нет. Сам Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Между тем демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.