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РФ призвала ослабить оружейное эмбарго в отношении ЦАР

Санкции препятствуют реализации политического соглашения, полагают в дипведомстве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ослабление оружейного эмбарго в отношении Центрально-Африканской республики (ЦАР) поспособствует укреплению ее силовых структур, а также реализации мирного соглашения между правительством и вооруженными группировками, заявил в четверг на встрече высокого уровня по ЦАР на полях Генассамблеи ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Высоко оцениваем деятельность Миссии ООН по стабилизации в ЦАР, остающейся ключевым инструментом обеспечения безопасности на территории страны. (...) Строгий санкционный режим не позволяет центральноафриканцам повышать потенциал своих силовых структур, эффективно бороться с разгулом преступности и поднимающим голову терроризмом. (...) Полагаем, что дальнейшее ослабление оружейного эмбарго способствовало бы успешной реализации Политического соглашения", - приводятся слова Вершинина на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Вершинин подчеркнул, что РФ по просьбе правительства ЦАР оказывает ему безвозмездную помощь в повышении боеспособности и профессиональной подготовки вооружённых сил и правоохранительных органов, делая это в строгом соответствии с требованиями резолюций СБ ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР уже вторую партию оружия.

Первая партия российского лёгкого оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.

РФ ЦАР Сергей Вершинин

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