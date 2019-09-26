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Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР уже вторую партию оружия

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вторая партия российского оружия поступила в Центральноафриканскую республику в сентябре, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С ведома комитета Совета безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлено уже две партии российского оружия. Последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", - сказал Лавров на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

Первая партия российского лёгкого оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.

Вторую партию оружия в ЦАР ожидали ещё летом. По данным СМИ, ее отправка задерживалась в связи с противодействием третьих стран.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в начале сентября сообщал, что российская сторона взаимодействует по вопросу о смягчении оружейного эмбарго в отношении ЦАР с партнерами по Совбезу ООН, в том числе и с Францией. "Потому что они помогают наводить порядок в ЦАР, и мы активно там работаем", - пояснил Богданов.

Глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон ранее поясняла, что оружие "очень полезно для ЦАР с учетом стремления главы государства реформировать оборонный сектор", а в рамках этой реформы ЦАР необходимо сформировать республиканскую армию. "И самое главное, чтобы эта армия была боеспособной", - подчеркнула она.

ЦАР ООН Сергей Лавров МИД РФ Россия

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