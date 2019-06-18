Глава МИД ЦАР: Нашей стране сегодня требуется не облегчение, а отмена оружейного эмбарго

Сильви Байпо-Темон рассказала о возможностях инвестиций в республике

Глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон Фото: ТАСС, Сергей Ермохин

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон в интервью корреспонденту "Интерфакса" Маргарите Велеховой развеяла миф о нахождении в Республике российских наемников, рассказала, что ЦАР ждёт новой партии оружия от российской стороны с санкции СБ ООН и призвала Совет безопасности ООН полностью отменить оружейное эмбарго.

- Вы приезжали на Петербургский международный экономический форум. Какова была цель этой поездки и в целом вашего визита в РФ?

- Основной целью моего участия в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге было простимулировать российские инвестиции в африканский бизнес.

- Как известно, ЦАР сотрудничает с российской группой алмазодобывающих компаний "Алроса". Какие перспективы сотрудничества вы видите в дальнейшем, планируется ли его расширение?

- ЦАР готова использовать различные возможности для привлечения инвестиций. У Республики есть ряд преимуществ, которыми она располагает, и множество возможностей для инвестиций. На разработку месторождений было дано разрешение компании "Алроса". И если они захотят, то есть множество других сфер, в которые они могут инвестировать.

Я хотела бы уточнить, что у ЦАР есть около 470 месторождений, и речь не только о золоте: уран, железная руда, нефть в стадии разведки, алмазы.

Также важной площадкой для инвестиций является сельское хозяйство и его индустриализация. Мы приглашаем российских инвесторов вкладывать в этот сектор, а также в лесное хозяйство - наша страна богата большим количеством лесных угодий. Также ЦАР предоставляет широкие возможности для инвестиций в гидроэнергетику.

- Ранее сообщалось, что Россия планирует направить в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР до 30 военнослужащих ВС РФ. Когда вы рассчитываете, что они прибудут и присоединятся к миссии ООН?

- Есть необходимость в том, чтобы российский контингент укрепил миссию ООН. Да, ЦАР приветствует эффективное участие российской стороны, потому что миссия ООН должна быть усилена. Мы уже ведем с Россией военное сотрудничество, и есть необходимость усилении этой миссии в ЦАР. И мы рады, что в рамках этого сотрудничества Россия оказывает дополнительную военную помощь Республике. Миссия ООН работает с самого начала кризиса, и пока этот кризис продолжается, миссия будет нуждаться в укреплении за счет других контингентов.

- А есть уже конкретная дата?

- На сегодняшний день у меня нет дат. Я знаю, что решение принято, и 30 военных должны приехать очень скоро. По крайней мере, я на это надеюсь.

- Известно, что российская сторона ранее поставила ЦАР партию стрелкового вооружения и боеприпасов. После этого в российских СМИ появились сообщения о том, что готовится к отправке вторая такая партия. Вы можете подтвердить эти сообщения?

- Я хотела бы сперва внести полную ясность: ЦАР внесла в комитет СБ ООН ряд вопросов, включая вопрос об оружейном эмбарго. В рамках Совета безопасности ООН Россия подала заявку о возможности предоставления ЦАР вооружений, а также инструкторов, которые для обучили бы нашу армию управлять этим оружием. И в СБ ООН этот вопрос был рассмотрен с соблюдением всех формальностей. Совет Безопасности выдал соответствующее разрешение, и первая поставка была осуществлена на определенных условиях, которые касались периодического контроля за условиями и сроками поставок. Первая поставка уже осуществлена, вторая находится в процессе поставки. Она была одобрена после рассмотрения различных условий, которые требует СБ ООН, и все формальности в этом вопросе были соблюдены.

Мы ожидаем, что получим вторую партию оружия очень скоро, так как оно очень полезно для ЦАР с учетом стремления главы государства реформировать оборонный сектор. В рамках этой реформы нам необходимо сформировать республиканскую армию, и самое главное, чтобы эта армия была боеспособной.

Я также хочу воспользоваться возможностью этого интервью, чтобы обратиться с посланием поддержки ЦАР, в частности, касающееся оружейного эмбарго, которое, разумеется, на определенном этапе кризиса было оправдано, но теперь оно тормозит целый ряд наших шагов. Облегчение этого эмбарго было объявлено, и мы просим больше, чем облегчения - его отмены. Чтобы иметь возможность укрепить наш суверенитет и восстановить государственность, для чего необходимо иметь дееспособную и профессиональную национальную армию.

- Как вы в целом можете охарактеризовать отношения РФ и ЦАР в военно-технической сфере?

- У российских инструкторов сложилось выгодное сотрудничество с нашей национальной армией. Первый гарнизон уже сформирован в Беренго. Мы надеемся, что подобное сотрудничество, которое мы предлагаем России, продолжит развиваться. В ЦАР высоко оценивают опыт России в контексте реформы, о которой я уже сказала ранее.

- Как вы знаете, существует большое количество слухов, спекуляций по поводу якобы присутствия в ЦАР российских наемников. Вы можете подтвердить или опровергнуть это?

- Вы сказали большое количество слухов. Могу сказать, что по всем вопросам, которые касались поддержки в выходе из сложившегося кризиса, мы обращались к странам-партнерам и дружественным странам с просьбой о помощи в его преодолении. И эти обращения имели масштабный характер. Россия ответила на этот призыв, все было сделано официальным образом и легально. ЦАР поддерживала контакты с российскими официальными лицами в том, чтобы осуществить нам поставки оружия. Все это было сделано с санкции СБ ООН. Это решение позволило нам осуществить поставку первой партии вооружений и второй, которая сейчас готовится. Это же касается и отправки инструкторов. Все это происходило в результате контактов, осуществлявшихся на официальном уровне.

Если говорить о слухах про наёмников, могу сказать, что российская поддержка прошла через одобрение СБ ООН. Министр обороны ЦАР обратился к своему российскому коллеге. Мы с удивлением слышим столько спекуляций о наемниках, которые якобы находятся в ЦАР. Все наши обращения имели абсолютно официальный характер и делались официальными лицами. И так как она была одобрена СБ ООН и целым рядом стран, то спекулировать на слухах наёмниках -это значит чинить препятствия властям ЦАР по выходу из кризиса.