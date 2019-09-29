В землетрясении в Индонезии погибли 30 человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 30, еще 156 пострадали, а около 25 тыс. человек были вынуждены покинуть дом, сообщает в воскресенье агентство Xinhua.

Режим ЧП будет действовать до 9 октября.

В течение этого времени на месте происшествия будут проводить спасательные и восстановительные работы.

Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии у южного побережья острова Серам 26 сентября. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".