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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8, пострадавших и разрушений нет, сообщает Associated Press со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, подземные толчки ощущались в чилийской столице - Сантьяго, а также в центре и на юге страны. В городе Конститусьон из-за землетрясения эвакуировали людей из собора, но сообщений о повреждениях не поступало.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 10:57 по местному времени (17:57 мск). Эпицентр находился на глубине 16,5 км (10,3 миль).

Чили Сантьяго Конститусьон

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