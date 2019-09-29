Протестующие в Гонконге устроили три акции против властей

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье протестующие в Гонконге организовали как минимум три мероприятия: шествие от Козуэй-Бей до района Камчун, акцию в торговом центре Festival Walk и митинг школьников в Цуен Ване. Об этом сообщает сайт издания South China Morning Post.

Участники акций озвучивают пять требований к властям: они хотят окончательного отзыва законопроекта об экстрадиции, расследования действий полиции во время протестов, амнистии для арестованных активистов, отказа от квалификации протестных акций как беспорядков, а также всеобщего голосования.

На улицах протестующие демонстрируют плакаты, поднимают над головой зонты, ставшие символом антиправительственного движения, а также размахивают флагами других стран, объясняя это желанием привлечь внимание международной общественности.

Как и накануне, в воскресенье фиксировались случаи применения полицией слезоточивого газа.

Протесты в Гонконге продолжаются семнадцатую неделю подряд.