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Нетаньяху и Ганц предпримут "последнюю попытку" сформировать правительство Израиля

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бенни Ганц встретятся в следующую среду с целью добиться формирования правительства национального единства, сообщает в воскресенье издание Jerusalem Post.

Издание отмечает, что речь идет о "последней попытке" осуществить эту задачу. В противном случае Нетаньяху может вернуть президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства. Затем Ривлин, как ожидается, передаст мандат Ганцу.

О встрече Нетаньяху и Ганца было объявлено вскоре после того, как переговоры в воскресенье между "Ликудом" и оппозиционным блоком "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца завершились безрезультатно.

Встрече Нетаньяху и Ганца в среду будет предшествовать переговоры делегаций двух сторон.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин выбрал Нетаньяху в качестве кандидата, который должен сформировать новое правительство.

По итогам выборов, прошедших 17 сентября, "Ликуд" получает 32 места в Кнессете, а оппозиция в лице "Кахоль-Лаван" - 31 место. Всего в однопалатном парламенте Израиля 120 мест.

Израиль Биньямин Нетаньяху Бенни Ганц

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