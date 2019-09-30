Трамп захотел встретиться с информатором, доложившим о его разговоре с Зеленским

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает на встречу с председателем комитета по разведке в Палате представителей США Адамом Шиффом и сотрудником разведки, сообщившем о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом американский лидер заявил в своем твиттере.

"Как и каждый американец, я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "осведомитель", представил идеальный разговор с иностранным лидером совершенно неточно и мошеннически", - написал Трамп.

Президент США также отметил, что председатель комитета по разведке выдумал то, что он якобы произнес во время разговора с Зеленским.

"Я хочу, чтобы Шифф был допрошен на самом высоком уровне за мошенничество и измену. Кроме того, я хочу встретиться не только с моим обвинителем, который представил информацию из вторых и третьих рук, но и с человеком, который незаконно дал эту информацию, которая была в значительной степени недостоверной, с "осведомителем"", - добавил Трамп.

Он также отметил, что данный сотрудник разведки "шпионил" за президентом США, и за это ему могут грозить "большие последствия".

Телефонный разговор Трампа с Зеленским

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп во время звонка Зеленскому 25 июля около восьми раз призывал его начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом стало известно из жалобы сотрудника одной из американских разведслужб, которую тот еще летом подал своему руководителю. По требованию конгрессменов жалобу передали им для ознакомления, а 26 сентября текст сообщения информатора был опубликован на сайте комитета по разведке Палаты представителей США.

Также американские СМИ утверждали, что президент США пытался надавить на украинского коллегу, задержав выделение военной помощи Киеву.

Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но признаков угроз и шантажа со стороны американского президента в ней нет. Сам Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Между тем демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.