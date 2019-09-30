В Иране назвали самообороной атаку хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Иране продолжают критиковать Саудовскую Аравию за военные действия против мятежников-хуситов в Йемене и оправдывают атаку на нефтяные объекты компании Saudi Aramco, считая ее оборонительными действиями, передает агентство "Мехр".

"Мы считаем эти меры оборонительными действиями против агрессора", - приводит агентство заявление представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, который добавил, что "Иран всегда будет оказывать свою духовную и политическую поддержку йеменцам".

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал актом войны нападение на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Он также призвал мировое сообщество сдерживать Иран, так как в противном случае произойдет "дальнейшая эскалация, которая будет угрожать мировым интересам".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, пострадал крупный нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны, из-за чего добыча нефти в Саудовской Аравии была снижена вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в атаке Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.