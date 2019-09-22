Эр-Рияд посчитает актом войны нападение на Saudi Aramco при доказательстве атаки из Ирана

Нефтяное месторождение Хурайс в Саудовской Аравии после атаки крылатыми ракетами Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявил, что в случае доказательства полновесного участия Тегерана в атаке на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военное действие.

"Мы возложили вину на Иран, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были иранского производства", - сказал он в интервью CNN.

"Но совершение атаки с вашей (Ирана - ИФ) территории, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию, - заявил министр. - Это (нападение - ИФ) будет расценено как акт войны".

Он сообщил журналистам ранее, что сейчас Эр-Рияд ждет результатов расследования нападения, и что Саудовская Аравия предложила представителям международного сообщества присоединиться к разбирательству.

Ранее Адель аль-Джубейр заявил британскому каналу Sky News, что его страна готова сделать все необходимое для защиты от угроз из Ирана.

Он подчеркнул, что Эр-Рияд также готов сделать все возможное для предотвращения военного конфликта.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Полностью восстановить поставки энергоносителей после атаки дронов королевство смогло 17 сентября.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Накануне США направили на север Персидского залива эсминец USS Nitze ("Нитце"), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), с целью защиты Саудовской Аравии. По утверждению Штатов, именно через воздушное пространство над северо-восточными районами королевства Иран якобы нанесен удар по его нефтяным предприятиям.

В воскресенье президент Ирана Хасан Рухани заявил, что присутствие иностранных сил в заливе может создать проблемы для безопасности региона, а также для энергетической безопасности.