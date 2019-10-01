Порошенко не явился на допрос с использованием "детектора лжи"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел во вторник в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) для прохождения исследования на полиграфе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Порошенко вызывался для прохождения экспертизы на 10:00 (время совпадает с московским) 1 октября. Представитель института Юрий Ирхин рассказал журналистам, что экс-президенту было отправлено официальное письмо с определением четкого времени для прохождения полиграфа. Вместе с тем, Ирхин отметил, что подобного рода исследования не являются обязательными.

Представитель КНИИСЭ добавил, что от Порошенко пока не поступало никаких заявлений по поводу согласия или отказа пройти тест на полиграфе. Он пояснил, что в данном случае институт только обеспечивает проведение экспертизы, сама экспертиза назначается органом следствия, в данном случае, Государственным бюро расследований (ГБР), по решению суда.

На вопрос о том, может ли быть проведена судебно-психологическая экспертиза в прямом эфире, Ирхин ответил отрицательно.

Как сообщалось, в сентябре Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины в ГБР с применением полиграфа. Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы - а у меня есть их перечень - я готов озвучить", - сказал политик.

ГБР расследует ряд уголовных производств, в которых пятый президент Украины является свидетелем и вызывается на допрос.

В конце сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР, куда вызывался на допрос в качестве свидетеля по делу о возможных правонарушениях при переходе украинских кораблей через Керченский пролив в 2018 году, закончившемся их задержанием российскими пограничниками. Тогда же его адвокат уведомил ГБР, что Порошенко не сможет прибыть на допрос, поскольку находится за границей.