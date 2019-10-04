Российский адвокат Илья Новиков будет защищать Петра Порошенко

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в ряде открытых против него уголовных дел. Об этом сообщается на официальном сайте партии в пятницу.

В сообщении говорится, что это решение было принято "после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года".

Отмечается, что это производство начали по заявлению экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова. "В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", - говорится в сообщении.

В "Европейской солидарности" отмечают, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на Украине. Кроме того, в российских судах он защищал и защищает украинских граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. "В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков", - отмечается в сообщении.

В сентябре Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины в ГБР с применением полиграфа. Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

В конце сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР, куда вызывался в качестве свидетеля по делу о возможных правонарушениях при переходе украинских кораблей через Керченский пролив в 2018 году, закончившемся их задержанием российскими пограничниками. Тогда же его адвокат уведомил ГБР, что Порошенко не сможет прибыть на допрос, поскольку находится за границей.

1 октября стало известно, что Порошенко не пришел в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) для прохождения исследования на полиграфе.