Порошенко пропустил допрос по делу о "керченском инциденте" и уехал за границу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда вызывался на допрос в качестве свидетеля по делу о возможных правонарушениях при переходе украинских кораблей через Керченский пролив в 2018 году, закончившемся их задержанием российскими пограничниками.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова. При этом она подчеркнула, что Порошенко был заблаговременно уведомлен о дате и времени допроса.

В то же время, как стало известно "Интерфаксу", адвокат Порошенко Игорь Головань передал в ГБР документ, в котором говорится, что Порошенко не сможет прибыть на допрос 27 сентября, поскольку находится за границей.

"Керченский инцидент"

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД России - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами моряков вернули на Украину.