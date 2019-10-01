Макрон напомнил об обеспокоенности ситуацией вокруг летних протестов в России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая во вторник в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил, что ситуация вокруг подавления протестов в России летом 2019 года вызывает обеспокоенность.

Макрон добавил, что Париж эту обеспокоенность разделяет. Он отметил, что Франция "ясно выразила свою позицию" по этому вопросу.

При этом французский лидер указал, что европейские демократии переживают кризисный период на фоне усиливающегося воздействия "авторитарных режимов". "Наши демократии - в кризисе... И мы должны обеспечить защиту нашим согражданам", - добавил Макрон.

Макрон в ходе выступления в ПАСЕ также заявил, что решение вернуть Россию в эту международную структуру было совершенно правильным, так как дает возможность россиянам лучше отстаивать свои права.

Президент Франции отметил, что есть основания критиковать решение о возвращении РФ в ПАСЕ. Однако это позволило отказаться в РФ от смертной казни, обратил внимание политик.

Французский президент подчеркнул, что считает Россию, с географической и исторической точек зрения, частью Европы. Кроме того, он полагает, что на россиян повлиял европейский гуманизм.

В июле в МИД Франции заявили, что, будучи членом Совета Европы и ОБСЕ, Россия должна, как и другие члены этих организаций, выполнять взятые на себя обязательства в сфере прав человека. Во французском ведомстве подчеркнули, что речь идет, в частности, о соблюдении прав граждан на свободу слова, право собраний и возможности участия в свободных выборах.

Летом 2019 года в российской столице прошел ряд согласованных и несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов на осенних выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Митинги 27 июля и 3 августа были несогласованные, они сопровождались массовыми задержаниями протестующих. Часть задержанных обвинили в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении представителей правоохранительных органов. Возбужденные против активистов по итогам этих акций уголовные дела в СМИ часто называют "московским делом".