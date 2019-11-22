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Макрон назначил спецпосланника по перезагрузке отношений ЕС и России

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон назначил спецпосланника, который займется в том числе активизацией отношений Евросоюза с Россией. Как сообщил Bloomberg представитель Елисейского дворца, эту должность занял бывший посол Франции в США Пьер Вимон.

По данным агентства, Макрон считает необходимым вести сотрудничество с Россией в сферах кибербезопасности и обороны. В частности, он уже посылал в Москву в ноябре представителя по вопросам цифрового права Анри Вердье.

Ранее в этом месяце Макрон уже заявлял о своем желании улучшить отношения с Россией, напоминает Bloomberg.

Эммануэль Макрон Евросоюз Франция Анри Вердье Пьер Вимон

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