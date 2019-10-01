Украинские спецслужбы изъяли документы по делу об инциденте в Керченском проливе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины изъяло документацию и проводит ее экспертизу в рамках расследования уголовного дела, которое касается возможного совершения преступления должностными лицами во время перехода кораблей ВМС страны через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

"Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем влияли на политические процессы, которые происходили как в нашей стране, так и за ее пределами. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые представляют государственную тайну", - сказал директор ГБР Роман Труба в интервью ТСН, текст которого размещен во вторник на сайте телеканала.

Комментируя открытие уголовного производства Генпрокуратурой Украины по факту возможной причастности сотрудников ГБР к утечке информации в уголовных производствах, свидетелем в которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, Труба сказал: "Если есть открытое уголовное производство, необходимо провести проверку и дать ответы на те вопросы, которые интересуют журналистов и интересуют меня как руководителя. Такую проверку я делал своими силами, с применением полиграфа и по результатам исследования я четко знаю, что следователи ГБР к утечке не причастны".

Также директор Бюро заверил, что если факты правонарушений будут установлены, то он отреагирует на это надлежащим образом.

Инцидент в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Экипаж судов - 24 украинских моряка были арестованы и вернулись на Украину лишь в начале сентября 2019 года после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате "35 на 35".