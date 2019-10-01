Кремль предупредил о негативных последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс" урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом Песков заявил журналистам во вторник. Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Киев все же окончательно откажется от принятия "формулы Штайнмайера", пресс-секретарь президента РФ заверил, что российская сторона "продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей".

Песков также сказал журналистам, в Кремле ожидают, что Киев во вторник на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине прояснит свое отношение к "формуле Штайнмайера". "Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа (от подписания "формулы Штайнмайера" - ИФ). Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее", - сказал он.

"Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - продолжил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле рассчитывают, что заседание ТКГ по Украине во вторник завершится согласованием "формулы Штайнмайера" и еще рядом важных договоренностей. В конце сентября источник "Интерфакса" сообщал, что на заседании 1 октября ТКГ предпримет вторую попытку реализовать "формулу Штайнмайера".

На прошлой встрече контактной группы в Минске 18 сентября сторонам не удалось сблизить позиции по "Формуле Штайнмайера", делегация Киева не стала подписывать документ.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.