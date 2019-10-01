Власти ДНР обвинили Киев в затягивании обмена пленными в Донбассе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Украинская сторона отказалась от процессуальной "очистки" лиц для обмена пленными в Донбассе и провела их одностороннюю верификацию, что не устраивает самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Как заявила Морозова журналистам во вторник, представители Киева разработали анкеты и провели верификацию людей, подлежащих обмену. Омбудсмен охарактеризовала такие действия Киева, как "очередной способ блокировать" процесс обмена.

"Это противоречит всем ранее достигнутым договоренностям и устоявшейся практике осуществления верификации на линии разграничения непосредственно во время проведения обмена. У нас есть основания сомневаться в объективности проведенного опроса, поэтому мы не можем полагаться на результаты односторонней верификации", - сказала Морозова.

Кроме того, украинская сторона отказалась предоставить гарантии помилования для тех лиц, в отношении которых заочно вынесен обвинительный приговор суда, отметила омбудсмен. "Так, Киев не предоставляет гарантии, что впоследствии люди из данного списка будут полностью процессуально "очищены", - заявила Морозова.

"Мы ждем от украинской стороны политических решений и настаиваем на том, что гарантии соблюдения правовой "очистки" должны быть полностью выполнены, поскольку это является нашим главным требованием. Нас не устраивает односторонняя верификация, так как действия украинской стороны не вызывают доверия", - подчеркнула представитель ДНР.

Ранее во вторник стало известно, что участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера". При этом обмен пленными по формуле "200 на 70" на этой встрече не обсуждался.

В конце июня четверо пленных были переданы самопровозглашенными республиками Донбасса украинской стороне.