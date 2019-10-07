В Донецке пожаловались на смену Киевом условий обмена пленными

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Процесс обмена пленными между Донбассом и Киевом отодвинулся на несколько шагов назад, заявила "Интерфаксу" омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

"Во-первых, от украинской стороны мы не получили никаких гарантий того, что алгоритм правовой очистки будет доведен до конца, что было одним из главных условий со стороны ДНР. На данный момент ждем эту гарантию от руководства Украины", - сообщила она.

Во-вторых, Киев в одностороннем порядке провел верификацию людей, которые подлежат обмену. "Это не было согласовано с нами в переговорном процессе", - подчеркнула Морозова.

По ее словам, изначально стороны конфликта договорились, что верификация подлежащих обмену людей будет проходить на линии соприкосновения в Донбассе, однако украинская сторона на прошедшей встрече в Минске 1 октября поменяла условия. "Мы категорически не согласны с результатами односторонней верификации. Донецкая народная республика их не признает. Мы предполагаем, что на (подлежащих обмену - ИФ) лиц оказывалось психологическое давление", - подчеркнула она.

Она выразила надежду, что на следующей встрече в Минске 15 октября украинская сторона даст гарантии процессуальной очистки удерживаемых лиц и вернется к договоренностям о верификации непосредственно на линии соприкосновения, которые были обговорены сторонами ранее.

В начале октября Морозова также жаловалась на то, что Киев, по ее словам, затягивает процесс обмена пленными, проводя их одностороннюю верификацию.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами в период с 7 по 13 октября, не уточнив деталей. 4 октября директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу", что "информация Пристайко не верна".