У Офиса Зеленского началась акция "против сдачи украинских интересов"

Митинг стал реакцией на согласование контактной группой по Украине "формулы Штайнмайера"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вечером 1 октября на Майдане Независимости и у здания Офиса президента Украины Владимира Зеленского проходят акции "против сдачи украинских интересов" на фоне согласования Трехсторонней контактной группой в Минске "формулы Штайнмайера".

Участники акций, в частности народные депутаты, выкладывают на своих страницах в фейсбуке фотографии и ведут трансляции.

Ряд народных депутатов из фракции "Голос" в числе других активистов пришли к Офису президента.

"У нас только состоялась фракция "Голос" (заседание - ИФ). Мы обсуждали на ней, в том числе, брифинг Зеленского. И пришли сейчас сюда, на Банковую, чтобы посмотреть, какие события здесь происходят", - сказал нардеп Роман Лозинский в видео, записанном возле Офиса президента.

Сегодня, 1 октября, участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера", согласовав таким образом введение особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также разведение сил и средств в Петровском и Золотом.

После заседания Трехсторонней контактной группы Зеленский на брифинге подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пояснил значение ее основных положений о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Он подчеркнул, в частности, что выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.