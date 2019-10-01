Поиск

Грызлов заявил, что контактная группа согласовала введение особого статуса Донбасса

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На заседании контактной группы по Украине согласовано введение особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также разведение сил и средств в Петровском и Золотом, заявил журналиста полномочный представитель России в группе Борис Грызлов.

"Все участники заседания контактной группы, включая представителей ОРДО и ОРЛО, согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал Грызлов журналистам.

По его словам, также согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом, начало выполнения мероприятий намечено на 7 октября.

Участникам удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами, добавил Грызлов, отметив, что эти меры помогут снизить число инцидентов с применением оружия.

При этом полпред РФ в контактной группе отметил, что при подписании "формулы Штайнмайера" удалось "преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы".

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения "формулы Штайнмайера". По его словам, выборы в Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные.

Он также подтвердил достижение договоренности о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

Украина Донбасс Борис Грызлов ДНР ЛНР

Новости по теме

Новости

Украина, Грузия и страны Прибалтики создали в ПАСЕ группу для критики России

Украина, Грузия и страны Прибалтики создали в ПАСЕ группу для критики России

Контактная группа по Украине подписала "формулу Штайнмайера"

Брата президента Ирана приговорили к пяти годам по обвинению в коррупции

Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле

Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле

В Финляндии при нападении в училище один человек погиб и десять пострадали

Протесты в Гонконге

Полиция Гонконга впервые выстрелила в протестующего из боевого оружия

Полиция Гонконга впервые выстрелила в протестующего из боевого оружия

В Нидерландах фермеры на тракторах устроили акцию в защиту своей репутации

В Нидерландах фермеры на тракторах устроили акцию в защиту своей репутации

Китай на параде показал новейшие ракеты

Китай на параде показал новейшие ракеты

РФ подтвердила отсутствие планов размещения военной базы в Белоруссии

Протесты в Гонконге

Тысячи гонконгцев вышли протестовать в День образования КНР, несмотря на запрет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');