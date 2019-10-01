Грызлов заявил, что контактная группа согласовала введение особого статуса Донбасса

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На заседании контактной группы по Украине согласовано введение особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также разведение сил и средств в Петровском и Золотом, заявил журналиста полномочный представитель России в группе Борис Грызлов.

"Все участники заседания контактной группы, включая представителей ОРДО и ОРЛО, согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал Грызлов журналистам.

По его словам, также согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом, начало выполнения мероприятий намечено на 7 октября.

Участникам удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами, добавил Грызлов, отметив, что эти меры помогут снизить число инцидентов с применением оружия.

При этом полпред РФ в контактной группе отметил, что при подписании "формулы Штайнмайера" удалось "преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы".

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения "формулы Штайнмайера". По его словам, выборы в Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные.

Он также подтвердил достижение договоренности о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.