ДНР и ЛНР потребовали от Киева согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Донецк и Луганск потребовали от Киева согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса.

"Господин (президент Украины Владимир - ИФ) Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который (бывший украинский президент Петр - ИФ) Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить", - говорится в заявлении глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, распространенном в среду.

Но в данном документе также содержатся и "важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя", подчеркивается в заявлении лидеров республик. "Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны",- заявляют Пушилин и Пасечник.

В заявлении глав ДНР и ЛНР также отмечается, что Украина, подписав 1 октября "формулу Штайнмайера", которая гарантирует Донбассу особый статус, таким образом признала "особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы". "Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией", - подчеркнули Пушилин и Пасечник.

Кроме того, в заявлении отмечено, что республики Донбасса будут продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.

"И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - подчеркивают Пушилин и Пасечник.

Ранее глава МИД ДНР Владислав Дейнего говорил, что Украине необходимо закрепить закон об особом статусе Донбасса в своей конституции. Он также обращал внимание, что этот документ "требует серьезной доработки".

Во вторник, 1 октября, стало известно, что участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Позднее действие закона продлевалось несколько раз.