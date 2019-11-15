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"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно

Источник газеты подтвердил, что отказ Минску связан с нежеланием Лукашенко пустить в Белоруссию российских военных

"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно
Многоцелевые истребители Су-30СМ
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о нежелании Москвы помочь Минску с закупкой российских истребителей Су-30СМ, означает, что он рассчитывал получить эту эскадрилью бесплатно, заявил "Ведомостям" высокопоставленный федеральный чиновник. По его словам, уступка привела бы к перекосу системы оружейного экспорта в ОДКБ.

По словам собеседника издания, Россия поставляет новую авиатехнику партнерам по ОДКБ по внутрироссийским, а не по экспортным ценам. Исключение из правила для Белоруссии создало бы прецедент, добавил он.

"К тому же у Александра Григорьевича весьма интересное понимание, что является его собственными средствами, а что нет, поскольку есть вероятность, что оплата проходила за счет не целевого, под покупку истребителей, а несвязанного кредита, выданного нами ранее под иные нужды", - сказал федеральный чиновник.

Источник, близкий к руководству Минобороны, подтвердил, что слова Лукашенко связаны с разногласиями о размещении на 61-й авиабазе в Белоруссии российских истребителей. По его словам, договоренность об этом была достигнута в 2013 году, однако уже после этого президент Белоруссии заявил, что не допустит размещения в стране иностранных военных объектов. "На него оказывали давление извне – и он просто не смог устоять", - заявил этот собеседник газеты. После этого ни о каких безвозмездных поставках авиатехники речи уже не велось, пишут "Ведомости".

13 ноября о том, что Москва предлагала помочь Минску деньгами для закупке истребителей, но взамен хотела разместить в Белоруссии свою авиабазу, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась. По его словам, в результате руководство Белоруссии решило закупить истребители собственными силами.

Александр Лукашенко Станислав Зась Белоруссия Минобороны

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