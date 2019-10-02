Зеленский в Раде очертил "красные линии" Киева в реализации "формулы Штайнмайера"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламентских фракций в Верховной раде и прояснил ситуацию с согласованием Киевом "формулы Штайнмайера", сообщил глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе (по поводу "формулы Штайнмайера - ИФ). Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. И все нормально. "Зрады" ("поражение" в переводе с украинского - ИФ) нет даже на один процент", - сказал он журналистам в среду в кулуарах парламента.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подчеркнул, что для проведения переговоров в "нормандском формате" Украина имеет свои условия, среди которых - продолжение процесса освобождения удерживаемых лиц, разведение сил на линии столкновения.

"Формула Штайнмайера" "Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

"Да, мы должны получить контроль над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти. Все эти "красные линии" четко очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским и публично, и, позволю себе такую вольготность сказать, - сегодня на встрече и с руководителями фракций депутатских в Верховной Раде, и с фракцией "Слуга народа", - сообщил Яременко.

Ранее Зеленский прояснил свое понимание "формулы Штайнмайера" о выборах в неконтролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей. "Это на самом деле 1-2 предложения", - заявил президент на брифинге во вторник, 1 октября. По его словам, временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там на территориях самопровозглашенных республик состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины.

Кроме того, должен быть опубликован отчет ОБСЕ о том, что выборы состоялись по стандартам этой организации и международным стандартам демократических выборов. "Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет", - подчеркнул Зеленский.

1 октября стало известно, что участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера".