Кремль позитивно оценил решение Киева по "формуле Штайнмайера"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно оценили решение официального Киева, подтвердившего "формулу Штайнмайера".

"Само подтверждение Штайнмайера ("формулы Штайнмайера" - ИФ), кстати говоря, которая была принята всеми участниками "нормандской четверки", включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль относится к подписанию Украиной упомянутого документа.

Песков выразил надежду, что заинтересованные стороны и в дальнейшем будут двигаться "по пути реализации Минских договоренностей, ибо это является единственным возможным способом для урегулирования украинского конфликта на юго-востоке страны".

Ранее в октябре стало известно, что участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.