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Более половины украинцев выступили за мирное урегулирование конфликта в Донбассе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Более половины граждан Украины (57%) поддерживают невоенные меры урегулирования конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской государственной социологической группой "Рейтинг" в сентябре.

34% респондента высказались за прекращение военных действий и признание территорий Донбасса временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.

В то же время 23% респондентов выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти во всем Донбассе, 6% - за отделение этих территорий от Украины.

Ввод миротворцев ООН в Донбасс без российского контингента поддерживают 55% участников опроса, против - 26%. Проведение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) выборов после получения контроля над всем Донбассом поддерживают 53% опрошенных, против этого - 19%. За проведение в ОРДЛО местных выборов под контролем ОБСЕ выступают 43%, против - 27%.

Ряд инициатив относительно Донбасса не пользуются поддержкой населения. В частности, амнистию тех, кто воюет на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, не поддерживают 48% респондентов, тогда как 27% - за нее. Против предоставления права местным властям в Донбассе создавать отряды народной милиции высказались 43% участников опроса, за это - 27%. Ввод миротворцев ООН в Донбасс, включая российский контингент, не поддерживают 61%, поддерживают - 17%.

68% респондентов считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% придерживаются противоположного мнения, 10% не определились.

Опрос проводился 21-25 сентября среди двух тысяч респондентов от 18 лет и старше.

Украина Донбасс

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