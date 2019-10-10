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Зеленский исключил предоставление Донбассу автономного статуса

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в тексте законопроекта об особенностях местного самоуправления на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей не может идти речи об автономии Донбасса.

По его словам, будут обсуждаться вопросы представления русскому языку статуса регионального, гуманитарные вопросы. При этом в рамках пресс-марафона Зеленский отметил, что поскольку нет готового текста законопроекта, то преждевременно говорить о том, на какие компромиссы готова Украина.

"Я знаю, что раньше было много условий к закону об особом статусе, но они сами собой решатся из-за того, что мы как страна решили идти путем децентрализации", - добавил Зеленский.

При этом президент Украины заявил, что у руководства страны есть несколько планов по урегулированию конфликта на Донбассе. Раскрывать подробности "плана Б" он отказался.

4 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у руководства страны есть планы "А" и "B" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украина Владимир Зеленский Донбасс

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