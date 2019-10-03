Семеро погибли в США при крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Семь человек погибли после того, как бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны упал в международном аэропорту "Брэдли" в Коннектикуте, сообщают местные СМИ.

По данным властей, на борту находилось 13 человек: 10 пассажиров и три члена экипажа.

По меньшей мере, шесть человек были доставлены в больницу, трое из них получили тяжелые ранения, сообщили власти.

Один человек на земле также пострадал.

Самолет несколько минут находился в полете, когда пилоты сообщили о неисправности и запросили разрешение вернуться на землю. При приземлении он потерял управление и столкнулся с ангаром.

Бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны совершал короткие полеты для любителей истории и авиации.

Национальный совет по безопасности на транспорте направил группу для расследования причин авиакатастрофы.