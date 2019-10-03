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Волкер встречался в 2018 году с сотрудником компании, где работал сын Байдена

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель госдепартамента США по Украине, ушедший в отставку на прошлой неделе, Курт Волкер встречался в 2018 году с чиновниками украинской компании Burismа, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Волкер встретился с советником руководства Burismа Вадимом Пожарским на конференции в сентябре 2018 года, организованной Атлантическим советом. Фотография Волкера и Пожарского позже появилась на сайте компании.

Неизвестно, включали ли их обсуждения сына Джо Байдена, который ранее служил в совете директоров Burisma.

Между тем, агентство отмечает, что встреча происходила в то время, когда адвокат президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани уговаривал украинское руководство начать расследование в отношении Байдена.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее в Палате представителей призвали пятерых сотрудников Госдепа дать показания в рамках расследования о контактах администрации президента США Дональда Трампа с Украиной.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали спецпосланника США по Украине Курта Волкера, бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

Курт Волкер Джо Байден

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