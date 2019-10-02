Волкер даст показания Конгрессу США в рамках процедуры импичмента Трампа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер даст показания трем комитетам американского Конгресса, ведущим расследование в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что слушания в Конгрессе пройдут в закрытом режиме.

По данным издания The Hill, Волкер предстанет перед Конгрессом в четверг. Кроме того, экс-посол США на Украине Мэри Йованович явится для дачи показаний 11 октября.

"Посол Волкер подтвердил, что он появится в этот четверг. Посол Йованович, допрос которой ранее был запланирован на эту среду, теперь появится 11 октября с согласия обоих комитетов и адвоката. В ближайшие дни комитеты предоставят дополнительную информацию", - заявил представитель комитета по разведке Палаты представителей США.

Помимо Волкера и Йованович, демократы попросили явиться для дачи показаний заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника госдепартамента Ульриха Брехбуля и постпреда США при ЕС Гордона Сондланда.

Волкер подал в отставку 27 сентября на фоне скандала вокруг июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщали американские СМИ, Трамп во время той беседы призывал Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Утверждалось также, что президент США пытался надавить на украинского коллегу, задержав выделение военной помощи Киеву.

Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но признаков угроз и шантажа со стороны американского президента в ней нет. Сам Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Между тем демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.