После нападения на полицейских в Париже возбудили дело об убийстве

Задержана жена подозреваемого

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В связи с нападением на сотрудников префектуры Парижа на острове Сите возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов, объявил прокурор Парижа Реми Эйтц. Об этом сообщает Le Parisien.

Дома у подозреваемого начались обыски. Задержана его жена. Глава МВД Кристоф Кастанер подтвердил, что нападение совершил 45-летний сотрудник префектуры, административный работник, который проработал там с 2003 года. По словам министра, с этим человеком ни разу не было проблем, его поведение ничем не настораживало. Ранее сообщалось, что напавший работал в управлении информации и разведки префектуры и имел инвалидность по слуху.

Подозреваемого после нападения застрелили во дворе префектуры. Перед этим, примерно в 13:00 по местному времени (14:00 по Москве) он напал с кухонным ножом на трех полицейских в двух разных кабинетах своего управления на втором этаже, затем, спускаясь по лестнице, он ударил ножом двух женщин, сообщал BFMTV.

Погибли трое полицейских и одна сотрудница префектуры. Еще один человек пострадал, его прооперировали, по данным BFMTV, его состояние внушает надежды.

Свидетельница рассказала Le Parisien, что увидела, как мужчина с ножом бежит за полицейским. Полицейский сделал предупреждение, тот не остановился, и полицейский в него выстрелил. "Сначала я подумала, что это учения, но оказалось, что нет. Нам сказали закрыться в кабинетах, а потом эвакуировали", - сообщила она. Ее коллега уточнил, что полицейский трижды предупреждал нападавшего, а затем дважды в него выстрелил.

Квартал вокруг префектуры оцеплен. На месте преступления, кроме Кастанера и Эйтца уже побывали мэр Парижа Анн Идальго, премьер-министр Эдуард Филипп и президент Эммануэль Макрон.