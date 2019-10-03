Трамп рекомендовал Китаю и Украине расследовать деятельность Байдена

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - И Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний, считает американский лидер Дональд Трамп.

Как заявил Трамп журналистам в четверг, семья Байденов "проводила махинации" в этих двух странах. "Именно потому, что Китай сотрудничает с такими людьми, как Байден, у них на протяжении долгих лет существует выгодная сделка (в сфере торговли - ИФ), с помощью которой Китай обирает США", - уверен американский президент.

В то же время на вопрос, просил ли Трамп председателя КНР Си Цзиньпина помогать в расследовании в отношении Байдена, президент ответил отрицательно. "Я не просил, но очевидно, это то, о чем мы можем начать думать", - уточнил американский лидер.

Зарубежные СМИ писали, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было предоставлено им для ознакомления. Данное сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка Байденов в декабре 2013 года в КНР. Высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальный визит в личных деловых интересах.