WSJ узнала, что Трамп отозвал экс-посла США на Украине после жалоб Джулиани

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла Соединенных Штатов на Украине Мэри Йованович на фоне жалоб своих сторонников на то, что она мешает убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента страны Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal. В числе недовольных Йованович был и личный адвокат Трампа Руди Джулиани.

Джулиани сообщил изданию, что Йованович проявляла предвзятость по отношению к президенту США в частных беседах и препятствовала тому, чтобы заставить Украину провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

По данным газеты, Джулиани передал госсекретарю США Майку Помпео девятистраничный документ с графиком деловых встреч Байдена на Украине. В нем также утверждалось, что Йованович "очень близка" к бывшему вице-президенту.

Отмечается, что хотя отъезд Йованович в мае из Украины Госдеп США преподнес как "запланированный", ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

"Дело Байденов"

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. В результате глава палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры, цель которой - определить, есть ли основания для импичмента Трампа.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали представителя по Украине Курта Волкера, который уже подал в отставку, бывшего посла США в стране Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

В четверг Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний.