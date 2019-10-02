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Visa и Mastercard откажутся участвовать в создании криптовалюты Facebook

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Visa Inc, Mastercard Inc и другие финансовые партнеры Facebook пересматривают вопрос о своем участии в проекте создания криптовалюты Libra на фоне критики со стороны правительственных чиновников в США и Европе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, топ-менеджеры нескольких компаний, вошедших в созданную Facebook коалицию Libra Association, отказываются публично поддержать проект, не желая привлекать к себе внимание регуляторов.

Facebook обнародовала план выпуска своей криптовалюты в июне. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.

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Все члены Libra Association обещали вложить как минимум по $10 млн в общий резерв для поддержания стабильности криптовалюты.

Между тем чиновники и представители мировых центральных банков быстро раскритиковали проект, высказав опасения по поводу того, как компания сможет защитить персональные данные пользователей и не допустить использования криптовалюты в мошеннических целях.

Объявление Facebook о планах запуска собственной криптовалюты было встречено без энтузиазма как в США, так и в ряде других стран. Группа американских конгрессменов-демократов в июне выступила с критикой проекта и предложением усилить надзор в этой сфере.

Тем временем министр финансов Франции Брюно ле Мэр в сентябре призвал европейские страны начать работу над созданием собственной цифровой валюты, отметив, что криптовалюта Libra, которую планирует выпустить Facebook, будет заблокирована в Европе.

Mastercard Visa Libra Facebook

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