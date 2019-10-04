Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Как отмечается, слушания проходили в закрытом режиме и длились более девяти часов. По словам источников, Волкер назвал непривычным тот факт, что США задержали выделение Украине $250 млрд военной помощи, но причины задержки он не знает.

По данным источников CNN, Волкер также сказал законодателям, что у украинского правительства было много вопросов о том, почему было приостановлено выделение ​​военной помощи.

Дипломат также подтвердил, что власти Украины были обеспокоены тем, что подготовка встречи с Трампом была приостановлена, но причина ему также была неизвестна.

Курт Волкер подал в отставку 27 сентября на фоне скандала вокруг июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщали американские СМИ, Трамп во время той беседы призывал Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Утверждалось также, что президент США пытался надавить на украинского коллегу, задержав выделение военной помощи Киеву.

Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но признаков угроз и шантажа со стороны американского президента в ней нет. Сам Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Между тем демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.