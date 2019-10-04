Белый дом будет игнорировать требования по импичменту, если не проголосует вся палата представителей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует игнорировать требования законодателей по объявленному импичменту, пока по этой процедуре не проголосует весь состав палаты представителей Конгресса США, сообщает Axios.

"Белый дом планирует отправить спикеру Нэнси Пелоси письмо в пятницу, где утверждается, что президент Трамп и его команда могут игнорировать требования законодателей до тех пор, пока она не проведет голосование полного состава палаты представителей, официально одобряющее расследование импичмента" - пишет издание со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием письма.

Отмечается, что письмо Пелоси и председателям шести комитетов уже подготовлено, но по состоянию на вечер четверга еще не подписано.

Ранее спикер палаты представителей в письме к лидеру республиканцев в нижней палате Конгресса Кевину Маккарти сообщила, что "в соответствии с конституцией, правилами палаты представителей или прецедентом палаты представителей нет требования, чтобы вся палата проголосовала, прежде чем приступить к процедуре импичмента".

Ее пресс-секретарь Эшли Этьен добавила в беседе с Axios: "В течение нескольких десятилетий процедуры импичмента часто проводились без полного голосования".

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США от демократов Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который, как стало известно СМИ в пятницу, подал в отставку, бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

В четверг Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и связанных с ним компаний.